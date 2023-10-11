Глава «Локомотива»: ЧМ-2024 по пляжному футболу потерял многое из-за отсутствия России

Президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Виталий Погодин высказался об отсутствии сборной России на предстоящем чемпионате мира — 2024 по пляжному футболу.

«Когда нас отключили от международных соревнований, то сказали: «Извините, мы с вами дружим, но пока мы не можем вас пригласить, обеспечить безопасность. Тогда я для себя понял, что-то мы в этой жизни уже сделали, раз нас вот так отключают.

Конечно, чемпионат мира — 2024 по пляжному футболу потерял многое из-за отсутствия России. Я в этом больше чем уверен. Сколько было бы российских болельщиков на матчах в Дубае? Межконтинентальные кубки это показывают. Половина стадиона болеет за Россию, другая половина за Иран. Это потеря для всех. Но я надеюсь, это быстро закончится и уже на следующем чемпионате мира всё вернётся на круги своя.

Демарш Украины из-за участия белорусов на ЧМ? Я знаю, что украинские спортсмены очень хотели играть», — передаёт слова Погодина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.