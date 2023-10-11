Капитан ПФК «Спартак» Баженов: сейчас не хватает международных игр

Капитан пляжного футбольного клуба «Спартак» (Москва) Павел Баженов высказался об участии в международных играх в преддверии Московского международного Кубка по пляжному футболу, который пройдёт с 12 по 15 октября.

«У нас традиционно сильный чемпионат России. Всё классно и здорово. Но всегда хочется играть на международном уровне. И слава богу, что есть такая возможность, когда приезжают такие команды, как из Сенегала. Они играют в уникальный футбол. Белорусы, которые отобрались на чемпионат мира. Иран с очень классной командой. На самом деле, сейчас не хватает международных игр», — передаёт слова Павла Баженова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее Баженов поделился мнением по поводу отсутствия российских спортсменов на чемпионате мира — 2024 по пляжному футболу, который состоится с 15 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ).