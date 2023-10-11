Япония отозвала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Мэр Саппоро Кацухиро Акимото объявил, что город официально отозвал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года на фоне коррупционного скандала при организации Олимпиады в Токио.

«Скандалы конца прошлого года привели к общественному недоверию в вопросе проведения Олимпийских игр. Трудно добиться понимания от людей по поводу растущих затрат, ведь это создаёт бремя для граждан. Но мы продолжим изучать возможность проведения Олимпиады в будущем», — приводит слова Акимото The Japan Times.

Напомним, Саппоро принимал зимние Олимпийские игры 1972 года. На проведение Олимпиады 2030 года претендовали канадские города Ванкувер и Уистлер, а также американский город Солт-Лейк-Сити, однако канадцы также отозвали свою заявку.