Гроссмейстер Владислав Артемьев досрочно выиграл суперфинал чемпионата России по шахматам, который проходит в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (Пушкин). После 10 туров из 11 Артемьев набрал восемь очков и стал недосягаем для преследователей.

В активе ближайшего из них, Евгения Наера, шесть очков. Набрать на пол-очка больше Наера может Павел Понкратов, но для этого ему нужно сегодня обыграть Александру Горячкину.

В 10-м туре Артемьев как раз и сыграл вничью с Наером. Завтра, 12 октября, в заключительном, 11-м туре соперником Артемьева станет Горячкина.

Суперфинал проходит по круговой системе в 11 туров. В открытом турнире вместе с мужчинами играют две женщины – Горячкина и Екатерина Лагно. Параллельно там же проходит и женский Суперфинал.