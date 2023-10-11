Гимнаст Артур Далалоян заявил о желании выступить в футбольной Медиалиге

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян признался, что хотел бы принять участие в матчах Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Медиафутбол сейчас набирает большие обороты, очень большие просмотры матчей. Планирую ли я выступать в медиафутбольной команде? Лет через пять дойдёт до меня очередь. Если серьёзно, то я уже года два собираюсь. Но, всё-таки, когда ты ещё действующий спортсмен, когда у тебя есть подготовка, тренировки, хотя у нас не так много соревнований…

Когда ты занимаешься целенаправленно избранным видом спорта, это другое всё равно. Медийный футбол также требует подготовки и внимания, поэтому не всё так просто, но я обязательно хочу принять участие. Надеюсь, что в ближайшее время у меня получится», — приводит слова Далалояна Metaratings.