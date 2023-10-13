Невролог рассказал, как игра в шахматы действует на мозг

Врач-невролог клиники Medical On Group в Санкт-Петербурге Дмитрий Комиссаров рассказал, на самом ли деле игра в шахматы улучшает когнитивные функции. По его словам, эта игра влияет на мозг, изменяя его на клеточном уровне.

Шахматы влияют на уровень мышления и подход к решению стоящих задач. Взрослым людям шахматы помогают поддерживать свои умственные способности в тонусе, позволяют оттачивать уже ранее приобретённые навыки. Одно из ключевых умений, которое дают шахматы, – это способность к последовательному мышлению.

Влияние шахмат на мозг проявляется в большей степени в развитии пространственного интеллекта, нежели в тренировке оперативной памяти, отмечает врач, добавляя, что интеллектуальную игру используют также в лечении и профилактике болезни Альцгеймера.

Это заболевание можно притормозить, предупредить и даже лечить, поддерживая деятельность головного мозга в активном состоянии как можно дольше. Постоянное напряжение нейронных соединений не даёт нервным клеткам исчерпывать свою энергию и свои функции.

Между тем невролог объясняет, что шахматы – это игра структурирования мыслей, а не обучения чему-то новому.

Шахматы лишь структурируют образ мышления на клеточном уровне, на что впоследствии накладываются знания. Эта игра, которой оттачивают образ мышления, а не ресурс для мозга.