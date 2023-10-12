Стал известен состав «Русских Барбарианс» на матч со сборной России по регби

Главный тренер «Русских Барбарианс» Джей Пи Нил огласил состав команды, которая сразится против сборной России по регби в матче первого розыгрыша нового трофея — Кубка Оболенского. В список игроков, приглашённых к участию в матче, легионеры, выступающие в чемпионате России, а также ряд российских регбистов, не вошедших в состав национальной команды.

Полный список из 27 игроков выглядит следующим образом:

Форварды: Роберт Сутидзе, Даниел Джордаан (все – «Красный Яр»), Стефанус Малан, Арноут Малербе, Рикерт Корфф (все – «ВВА-Подмосковье»), Джереми Джордаан, Дамиан Вентер, Иван Нежданов (все – «Стрела»), Данкан дю Биссон («Химик»), Мамука Хечикови («Металлург»), Франсуа Эстерхейзен, Мартинус Пельцер (все – «Енисей-СТМ»), Стефан Де Вит («Локомотив-Пенза»), Филипп Краузе («Динамо»);

Бэки: Лоуренс Преториус, Джейсон Таумалоло, Дилан Смит, Андрей Шакура, Корнелиус Корфф (все – «Красный Яр»), Лейтон Экстин («ВВА-Подмосковье»), Якобус Мараис, Эдмунд Людик (все – «Стрела»), Дин Гордон, Кортни Виннаар (все – «Металлург»), Франко Нодье («Локомотив-Пенза»), Брендон Вилки («Динамо»), Виталий Соловьёв (сборная Самарской области).

Матч за Кубок Оболенского состоится 21 октября в Самаре.