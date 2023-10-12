Карлсен после поражения в Дохе обвинил организаторов в «несерьёзном отношении к читерству»

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал сенсационное поражение во 2-м туре Qatar Masters Open.

Напомним, Карлсен за 31 ход проиграл гроссмейстеру из Казахстана Алишеру Сулейменову.

«Я был полностью уничтожен в сегодняшней партии. Не хочу ни в чём обвинять своего соперника, который провёл потрясающую партию и заслужил победу, но, честно говоря, как только я увидел в начале игры, что он носит часы, я утратил способность концентрироваться.

Конечно, я беру на себя ответственность за своё неумение должным образом справиться с этими мыслями, но также невероятно обидно видеть, что организаторы до сих пор совершенно несерьёзно относятся к борьбе с читерством (нет никакой задержки трансляции, а по игровому залу гуляют зрители со смартфонами)», — написал Карлсен в своих социальных сетях.