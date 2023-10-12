«Остаётся только жалеть, что не ушли сами». Елена Вайцеховская — об отстранении ОКР

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В качестве причины в заявлении МОК сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«При всём сочувствии к коллегам по ремеслу (прежнему и нынешнему) не могу отделаться от ощущения, что ОКР на протяжении определённого отрезка времени сильно напоминает несчастную жену, чей муж пьёт, тунеядствует, водит в супружескую спальню девиц с низкой социальной ответственностью и лупит дражайшую половину почём зря, едва та рот откроет. А она, вместо того чтобы выгнать мужика и подать на развод, свято верит, что в один прекрасный день супруг обязательно одумается и всё опять станет, как до свадьбы.

Но так, увы, не бывает. Поэтому сейчас остаётся только жалеть, что не ушли сами — причём сразу, а не сегодня и не вчера», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.