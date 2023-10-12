Чемпионка России по шахматам Кованова: ещё в состоянии борьбы, думала, будет тай-брейк

Новая чемпионка России по шахматам Баира Кованова прокомментировала свой успех.

Судьба титула могла решиться на тай-брейке. Если бы Ольга Баделько в заключительном туре обыграла Екатерину Гольцеву, то у неё и Ковановой было равное число очков. Но Баделько потерпела поражение от соперницы, и тай-брейка не было.

«Я, конечно, рада! Сейчас я пока относительно спокойно рада, но, наверное, позже все осознаю. Пока я ещё в состоянии борьбы, ведь думала, что будет тай-брейк. Я была максимально собрана, всё ещё не отошла. Но я рада! Это большой успех в карьере. Даже не знаю, как сказать (смеётся). Я удовлетворена, удовлетворена спортивно. Я добилась большой цели, возможно, не самой большой, но значимой в моей карьере.

Хорошо ли, что не было тай-брейка? Конечно! Хорошо, что всё закончилось в обычном турнире, ведь я выиграла с отрывом в одно очко. Тай-брейк — это лотерея, у кого нервы крепче, тот и побеждает. Так что, я рада, что выиграла так.

Тактики, как вырваться в лидеры и обойти Ольгу (Баделько. — Прим. «Чемпионата»), не было. Мы всю дистанцию шли вместе, менялись, кто-то лидировал с отрывом в пол-очка. Я в принципе проиграла только важную партию Оле Баделько. Это было необязательное поражение. Но она молодец, первую половину турнира она вообще здорово провела, а вторую… Видимо, на финиш не хватило. А во второй половине турнира разыгралась Валентина Гунина. Мне повезло, что я с ней сыграла в первой половине, потому что во второй её было не остановить (улыбается). Продолжился бы турнир дальше, она бы ещё очков наколотила! Всё сложилось для меня удачно», — сказала Кованова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.