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Перенёсший операцию на плече гимнаст Денис Аблязин присоединился к сборной России

Перенёсший операцию на плече гимнаст Денис Аблязин присоединился к сборной России
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о состоянии олимпийского чемпиона гимнаста Дениса Аблязина, который присоединился к национальной команде на сборе на подмосковной базе «Озеро Круглое». Напомним, спортсмен перенёс операцию на плече в апреле текущего года.

«Денис приехал на сбор и тренируется практически наравне со всеми остальными спортсменами. Сам гимнаст чувствует себя прекрасно, говорит, что у него ничего не болит. Но это настоящий боец. Хотя упражнения на кольцах он пока не делает, ещё рано», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Напомним, Аблязин получил травму плеча на чемпионате России, который прошёл в марте в Казани. Позже спортсмен перенёс операцию и проходил восстановление.

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