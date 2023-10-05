Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по числу золотых медалей чемпионата мира в команде

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз в пятый рекордный раз стала чемпионкой мира в командном многоборье. Сборная США, ведомая Байлз, одержала победу в этом виде на соревнованиях в Антверпене (Бельгия).

Предыдущий рекорд — четыре золота командного турнира, принадлежал румынке Симоне Аманар и китайцам Хуан Сюю, Ян Вэю и Чэнь Ибину.

Байлз выступала во всех видах. За опорный прыжок Симона получила 14,800 балла, за упражнение на брусьях – 14,466, за упражнение на бревне – 14,300 и за вольные упражнения – 15,166 балла.

Отметим, что Байлз выступает на международной арене впервые после Олимпийских игр — 2020. В Токио Симона не сумела завершить выступление в командном многоборье, а затем вышла на старт только в упражнении на бревне.