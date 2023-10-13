РУСАДА уведомило ВАДА, что отрицает несоответствие Всемирному антидопинговому кодексу

Генеральный директор Российского антидопингового агентства РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что возглавляемая ею организация отправила во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, а также предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.

Причиной несоответствия ВАДА назвало то, что Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

«Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита, является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона положениям Всемирного антидопингового кодекса. Операционная деятельность реализуется агентством в строгом соответствии с международными стандартами, РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса и стандартов посредством разработки и утверждения общероссийских антидопинговых правил, на основании которых агентство осуществляет свою деятельность. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта», — приводит слова Логиновой ТАСС.