Спортивный юрист объяснила, почему процесс между ВАДА и РУСАДА в CAS может затянуться

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о взаимных претензиях друг к другу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В конце сентября ВАДА заявило, что РУСАДА до сих пор не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В ответ РУСАДА направило в ВАДА официальное уведомление о несогласии с подобной позицией.

«РУСАДА сегодня уведомило ВАДА о несогласии с его заявлением о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. После этого Всемирное антидопинговое агентство подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд, именно ВАДА будет инициатором.

Сколько будет длиться судебный процесс? CAS вообще организация, которая действует не очень расторопно. Этот суд быстро работает, если есть согласие всех сторон, но в данном случае я не думаю, что ВАДА и РУСАДА заинтересованы в быстром рассмотрении. Судьям предстоит рассмотреть достаточно значимый вопрос с большими последствиями в будущем. Следовательно, рассмотрение может затянуться, как это было в прошлый раз», — приводит слова Анцелиович ТАСС.