Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 14 октября

Во Франции начинается плей-офф Кубка Мира по регби — 2023. Сегодня, 14 октября, в рамках четвертьфинальной ствдии пройдут два матча.

Регби. Кубок мира. Расписание 14 октября

Уэльс – Аргентина – начало матча в 18:00 мск.

Ирландия – Новая Зеландия – начало матча в 22:00 мск.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании трижды побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.