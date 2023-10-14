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Суперкомпьютер предсказал результаты Кубка мира по регби — 2023

Суперкомпьютер предсказал результаты Кубка мира по регби — 2023
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Суперкомпьютер определил судьбу Кубка мира по регби — 2023 на основе статистических показателей. По его данным, фаворитом турнира является Ирландия, а у Уэльса шансов больше, чем у Англии. Также суперкомпьютер предсказал поражение сборной Англии в полуфинале Кубка мира.

Вероятность победы в финале Кубка мира по регби — 2023 выглядит следующим образом:

Ирландия 21,1%;

Франция 20,1%;

Южная Африка 18,9%;

Новая Зеландия 17,1%;

Уэльс 9,1%;

Англия 8,8%.

Напомним, Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции. Действующим победителем турнира является национальная команда ЮАР, всего на её счету три выигранных кубка. Сегодня, 14 октября, пройдут первые матчи плей-офф турнира.

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