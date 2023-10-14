«Им двигали эмоции и задетое самолюбие». Шипов – о поведении Карлсена на турнире в Дохе

Российский гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на критику организации Qatar Masters Open со стороны 16-го чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Тот после сенсационного поражения от казахстанца Алишера Сулейменова обвинил организаторов в «несерьёзном отношении к читерству».

«Во втором туре Карлсен проиграл партию молодому талантливому гроссмейстеру с невысоким рейтингом. Надо признать, что Магнус плохо провёл дебют, пассивно расставил свои фигуры, а Сулейменов блестяще провёл атаку. Потом пошли разговоры о жульничестве. Магнусу не понравились часы соперника, и хотя прямых обвинений не было, но ясно, что в тот момент Магнусом двигали эмоции и задетое самолюбие. В шахматном плане он виноват сам.

Понять Магнуса можно, ведь мы живём в век развитых технологий и паранойи по поводу читерства. К сожалению, жуликов сейчас очень много, с этой проблемой очень сложно бороться. Организаторы турнира не могли не услышать Карлсена, так как это самая большая звезда в мире шахмат. Для любого турнира его участие — большая удача. Они запретили носить часы и ввели задержку трансляции на 15 минут. Это очень не понравилось зрителям в интернете, но, похоже, других вариантов не было», — приводит слова Шипова ТАСС.