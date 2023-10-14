Карлсена разгромил шахматист из Казахстана. Магнус в ответ опять пожаловался на читерство

Магнус Карлсен в последнее время играет много, продолжает завоёвывать титул за титулом, но и порядочно капризничает. Очередная неоднозначная история произошла на представительном открытом турнире по швейцарской системе в Катаре, где, кроме него, в борьбу за первые места включились также Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Гукеш Доммараджу (Индия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и другие звёзды мировых шахмат (сильнейший из россиян Давид Паравян стартует под 23-м номером).

Карлсен в 1-м туре убедительно обыграл молодого мастера из Индии, а во 2-м встречался с представляющим Казахстан 23-летним гроссмейстером Алишером Сулейменовым. Алишер родом из Павлодара, но жил в Москве и учился в знаменитом столичном институте физкультуры РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), но потом вернулся к себе на родину, выполнил там звание гроссмейстера и в последнее время отличался в азиатских соревнованиях.

Алишер Сулейменов Фото: FIDE

После того как Федерация шахмат России перешла в Азиатскую конфедерацию, в Казахстан в рамках углубления содружества стран отправился известный столичный гроссмейстер Борис Грачёв – победитель Черноморской серии 2022 года и неоднократный чемпион страны в командном зачёте. Грачёв начал углубленно работать с казахстанской молодёжью, в том числе – с Сулейменовым. И результаты не заставили себя долго ждать – многие казахстанские молодые спортсмены стали стремительно прогрессировать.

Но кто же мог подумать, что уже на турнире в Катаре Алишер обыграет величайшего шахматиста всех времён и народов – Магнуса Карлсена!

Алишер Сулейменов (Казахстан) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Qatar Open — 2023. 2-й тур

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 b6 4.a3 Сa6

Более спокойная линия Новоиндийской защиты 4… Сb7 5.Кc3 d5, но Магнус сразу демонстрирует, что собирается играть на перехват.

5.Фc2 Сb7 6.Кc3 c5 7.e4 c:d4 8.К:d4 Сc5 9.Кf3

Идея чёрных в том, чтобы ослабить поле d4 и попытаться забраться туда фигурами 9.Кb3 Кc6 10.К:c5 b:c5 11.Сe3 Кd4 12.Фd1 e5. Однако Алишер встречает соперника новомодной линией.

9… Кc6

Дело в том, что на 9… Кg4 есть 10.h3! К:f2 11.Лh2 f5 12.b4! с попыткой выловить заблудившегося коня соперника – это уже применялось Гукешем. Карлсен уклоняется от осложнений и пока действует техническими средствами.

10.b4 Сe7

В случае 10… Кd4 11.Фd2 К:f3+ 12.g:f3 Сe7 13.Лg1 белые могут перейти в атаку по линии «g».

11.Сb2

На 11.Сf4 есть 11…Кh5, поэтому Сулейменов располагает слона подальше от чёрной конницы.

11… Фb8

Чёрные уводят ферзя из-под рентгена белой ладьи, которая объявится на поле d1.

12.Лd1 0–0 13.Сe2 d6 14.0–0 Лc8

Получился стандартный «ёж» — типичная позиция (пешки d6 и e6 против с4 и е4. — Прим. «Чемпионата»), которую в своей одноимённой книге глубоко исследовал комментатор и гроссмейстер Сергей Шипов. Обычно в подобной позиции чёрные борются за поле d4, предлагая размен коней 14… Лd8 15.Лfe1 a5 16.b5 Кe5, однако такое развитие событий могло показаться Карлсену пресным, и он, на свою беду, решил сыграть посложнее.

15.Лfe1 Сf8 16.Сf1 Кe7?

Ещё не поздно было 16… Кe5 17.К:e5 d:e5.

17.Кb5! Кe8?

Белые нанесли таранный удар, и выяснилось, что после 17… Кg6 18.С:f6 g:f6 19.Фd2 у чёрных ослабляется позиция короля. Однако после хода в тексте Сулейменов подключает к атаке второго коня.

18.Кg5 Кg6

Очень жаль, что на доске не сыграли 18...h6 19.К:f7 Кр:f7 20.e5 Лd8 21.e:d6 К:d6 – нашёл бы тут Алишер красивейшую матовую концовку 22.Фh7!!! К:b5 23.Сe2! или нет?

19.e5 d5

С ферзём на b8 чёрным совсем тоскливо 19...d:e5 20.С:e5.

Магнус Карлсен Фото: grand chess tour

20.Фb3 Сe7

К разгрому ведёт 20...d:c4 21.Фh3 h6 22.К:f7 Кр:f7 23.Лd7+ Крg8 24.Ф:e6+ Крh7 25.Кd6, но и сейчас белые серией жертв быстро расчищают завалы в центре.

21.К:f7! Кр:f7 22.c:d5 С:d5

Не спасает 22… Кc7 23.Кd6+.

23.Л:d5! e:d5 24.Ф:d5+ Крf8 25.Кd4

У чёрных много лишнего материала, но их король не может быть защищён – во многом из-за ужасной позиции их ферзя.

25…Кf4

Или 25… Кc7 26.Фf3+ Крg8 (26… Крe8 27.Сc4) 27.Кc6 Фb7 28.К:e7+ с выигрышем белых.

26.Фf3 Крg8 27.Ф:f4 Фb7 28.Кf5 b5

Не спасает 28… Сf8 29.e6 – белые уже отыграли коня и ведут смертельную атаку при примерном материальном равенстве.

29.С:b5! Сf8

Или 29… Ф:b5 30.К:e7+ Крh8 31.Фf8#

30.Сc4+ Крh8 31.Кh6 Чёрные сдались. Впечатляющий разгром!

Но самое интересное началось после партии. Карлсен заявил следующее:

«Я был полностью уничтожен в сегодняшней партии. Я не хочу ни в чём обвинять своего соперника, который провёл потрясающую партию и заслужил победу, но, честно говоря, как только я увидел в начале игры, что он носит часы (на многих турнирах это запрещено. – Прим. «Чемпионата»), я утратил способность концентрироваться. Конечно, я беру на себя ответственность за своё неумение должным образом справиться с этими мыслями, но также невероятно обидно видеть, что организаторы до сих пор совершенно несерьёзно относятся к борьбе с читерством: нет никакой задержки трансляции, а по игровому залу гуляют зрители со смартфонами».

Действительно, его соперник провёл почти всю партию, что называется, «по первой линии», но ведь для многих молодых шахматистов такой накат в стиле Михаила Таля – это самое главное, что они умеют делать. Тем более сам Магнус действовал слабовато и безыскусно подставился под навал.

Да и главный соперник Карлсена – американский гроссмейстер Хикару Накамура – критически высказался о капризах бывшего чемпиона мира:

«Если Магнус не может сосредоточиться, когда кто-то носит часы, это показывает, что он не настолько силён ментально, как раньше. В 2014 году Магнус сказал бы: «С часами или без, я всё равно его обыграю!»

Тем не менее, к чести организаторов, они быстро исправились, и с 3-го тура после жалобы Карлсена партии транслируются с задержкой в 15 минут, участникам соревнований запрещено носить часы, а зрители должны проходить проверку металлодетектором. Потенциальный шанс читерить резко снизился.

Любопытно, как закончит турнир Алишер Сулейменов после всех обсуждений его партии с Магнусом и как сам норвежец будет исправлять своё турнирное положение? Надо сказать, что такие стартовые осечки случались у скандинава регулярно, но он неизменно после них демонстрировал волю и характер.