Нагорный: не осуждаю ребят, которые надеются, что поедут в Париж в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде Никита Нагорный высказался о том, что у российских атлетов, вероятнее всего, не будет возможности выступить на Олимпийских играх – 2024.

«Это ужасно, ведь для атлета Игры — и есть жизнь. Мне сложно рассуждать на эту тему, ведь моя мечта уже сбылась, я — олимпийский чемпион. Поэтому ни в коем случае не осуждаю ребят, которые, несмотря ни на что, готовятся, надеются, что поедут в Париж — в нейтральном статусе или без. Это их жизнь. Да и потом: никто ведь тебе, россиянину, не скажет, что ты приехал из другой страны. У тебя российский паспорт, ты говоришь на русском языке, и эту золотую медаль, если выиграешь, ты привезёшь на родину — в Россию! Поэтому ни в коем случае не считаю, что это будет предательством, как сейчас иногда говорят. Мы, наоборот, показываем, что все должны выступать на равных.

Готов ли я принять участие в Олимпиаде-2024? Скажу так: я буду готовиться на следующий сезон. Если не в Париже, то в Играх дружбы приму участие.

Если не получится выступить на Играх, поеду ли во Францию зрителем? Думаю, что нет — это будет очень больно. Мне сейчас с трудом давался просмотр чемпионата мира, потому что я понимаю свои возможности и то, как много упускаю, не участвуя. Как много теряет команда… Такая вот немножко грустная история», — приводит слова Нагорного RT.