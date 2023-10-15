«Поэтому Карлсен и не играет в классику». Томашевский — о сенсационном поражении Магнуса

Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский оценил сенсационное поражение 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена во 2-м туре Qatar Masters Open от казахстанца Алишера Сулейменова.

«Я посмотрел партию Магнуса с Qatar Masters, где он проиграл Сулейменову. Поражение сенсационное, да. Собственно, поэтому Карлсен и не играет в классику.

Скажу очень аккуратно. Возможно, Магнусу уже не хочется напрягаться как раньше. Это чувствуется. Это не так заметно, когда он играет в быстрые шахматы и тем более в блиц, потому что у него колоссальный перевес в скорости мышления. А вот в классике необходимо напрягаться, чтобы не получались такие партии, как с Сулейменовым. Именно поэтому Магнус меньше играет в классику. Если однажды тебе расхотелось по-настоящему напрягаться, то ты не особо будешь возвращаться к этому», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.