«Пошумели и разошлись». Российский чемпион Европы — о конфликте Карлсена и Ниманна

Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский оценил конфликт 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена с американцем Хансом Ниманном. Карлсен обвинял Ниманна в читерстве, а Ханс Магнуса — в оскорблении его чести и достоинства.

«Это довольно большая тема, вскользь не хотелось бы о ней говорить. Но, честно говоря, вся эта история оставила странное впечатление. Как говорится, замах был на рубль, а удар вышел на копейку (улыбается). Одна сторона заявляла о колоссальной борьбе с читерством, другая – о защите чести и достоинства на миллионы долларов. А в итоге что? Пошумели и разошлись. У меня осталось большое количество вопросов к развязке этой истории, думаю, как и у многих любителей шахмат», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.