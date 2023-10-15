Чемпион Европы по шахматам Томашевский: Карлсен – лучший в мире, тут нечего обсуждать

Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский объяснил, почему считает норвежца Магнуса Карлсена безоговорочно лучшим шахматистом в мире.

«Магнус – однозначно лучший в мире, мы уже говорили об этом. Тут нечего и обсуждать. Всё видно по рейтингу: отрыв первого места от второго примерно как от второго до 20-го. Не совсем так, конечно, но близко к этому. Ясно, что Магнус – сильнейший шахматист мира. Но вопрос в мотивации – насколько ему хочется напрягаться и доказывать это снова, снова и снова. Заставлять себя заходить на эту вершину в сотый раз очень сложно. Плюс нужно понимать, что классические шахматы сейчас – это очень тяжёлая работа. Если быстрые шахматы и блиц – это больше удовольствие, как сейчас говорят, фан, то классические шахматы – это огромный и тяжёлый труд, значительную часть которого не видно. Чтобы доказывать там, что ты лучший, даже если ты Магнус Карлсен, надо напрягаться. Вопрос в том, готов ли норвежец делать это. Тем не менее, повторюсь, Магнус – сильнейший шахматист мира. И, вероятно, будет им, пока будет играть», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.