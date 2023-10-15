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Гроссмейстер Томашевский поделился ощущения от выступлений без флага и гимна России

Гроссмейстер Томашевский поделился ощущения от выступлений без флага и гимна России
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Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский рассказал, какие ощущения испытывает от выступления на международной арене без флага и гимна.

«Конечно, выступления в нейтральном статусе – это не то. Однозначно могу сказать, что для меня выступления без флага и гимна – совсем не те ощущения. Отчасти и поэтому так мало играю сейчас», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, в марте 2022 года совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял решение отстранить сборные России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине. Но при этом допустил россиян и белорусов до личных турниров под флагом ФИДЕ.

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