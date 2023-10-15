«Артемьев наконец-то показал свой потенциал». Томашевский – о Суперфинале ЧР по шахматам

Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский подвёл итоги Суперфинала чемпионата России, в котором занял седьмое место.

«Прекрасный турнир. Мне кажется, он получился не безошибочным, но интересным. Борьба — пусть и не за первое место, а за все остальные — была до последнего тура. Все внесли свою лепту, даже те, у кого не очень получалось. Мне кажется, соревнования должны были понравиться болельщикам.

Поздравляю Владислава с победой — она абсолютно заслуженная. Все знали, каким потенциалом обладает Владислав, но он наконец-то показал его. Надеемся, Артемьев и дальше будет реализовывать этот потенциал. Я сам выступил не лучшим образом, но после такого долгого перерыва сложно было рассчитывать на что-то большее. Хотя, конечно, «+1» или «+2» уж надо было набирать. Но если бы да кабы (улыбается)», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.