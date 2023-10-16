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ЮАР пробилась в полуфинал Кубка мира по регби, с минимальным перевесом переиграв французов

ЮАР пробилась в полуфинал Кубка мира по регби, с минимальным перевесом переиграв французов
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Сборная ЮАР вышла в полуфинал Кубка мира по регби. В 1/4 финала африканская команда в упорной борьбе одолела соперников из Франции. Встреча, проходившая в Сен-Дени на главной арене Франции, стадионе «Стад де Франс», завершилась со счётом 29:28.

Ранее в 1/2 финала пробились команды Аргентины, Новой Зеландии и Англии. Именно англичане станут следующим соперником сборной Южноафриканской республики.

Полуфиналы состоятся 20 и 21 октября. Матч за третье место пройдёт 27 октября, а финал — 28 октября. Все заключительные встречи турнира пройдут в Сен-Дени.

Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября во Франции. Всего в соревнованиях принимали участие 20 мужских команд.

Действующим чемпионом мира по регби является сборная ЮАР. Четыре года назад на турнире, который проходил в Японии южноафриканская команда в решающем матче переиграла англичан.

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