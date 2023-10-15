Ирландия не вышла в полуфинал в восьмой раз в истории! За бортом турнира остался и Уэльс, неожиданно уступивший Аргентине.

Проклятие в силе. Лучшая команда мира не смогла выйти в полуфинал Кубка мира по регби

На Кубке мира по регби – 2023 пришла пора решающих матчей: 14 и 15 октября во Франции проходят четвертьфиналы. И первый большой регбийный вечер этой недели подарил болельщикам бурю эмоций. Матчи Уэльс – Аргентина и Ирландия – Новая Зеландия войдут в историю мирового регби.

Если не смотрели – хотя бы прочитайте, что там происходило.

У Уэльса всё пошло наперекосяк

В первом четвертьфинале на прекрасном стадионе «Велодром» в Марселе, где закатные лучи особенно хороши, сошлись сборные Уэльса и Аргентины.

У Уэльса всё сразу пошло наперекосяк. Даже с формой были проблемы: ещё в раздевалке у Лиама Уильямса отклеивалась пятёрка от его номера 15. И это был не единственный случай. Нужно отметить, что к каждому матчу на Кубке мира есть специальные вышивки на форме, где указан конкретный матч. Позже их можно продать в том числе и ради благотворительности. Так что форма готовится отдельно к каждой игре, и в этот раз она была некачественной.

Впрочем, в стане номинальных хозяев на это особо внимания не обращали: попытка пропустившего пару игр из-за травмы Дэна Биггара стала настоящим подарком болельщикам валлийцев. Счёт в матче был открыт – 5:0.

Ещё в первом тайме главный арбитр встречи, южноафриканец Жако Пейпер, запомнившийся тем, что до выхода команд на поле дерзко поднял воротник своей формы, получил травму и попросил замены. Такое бывает не часто.

Первую половину этого четвертьфинала валлийцы выиграли со счётом 10:6, который совершенно не внушал спокойствия. Сказать, что представители Великобритании держали игру под своим контролем, было нельзя. При 10:0 всё было более-менее в порядке, но Аргентине дали вернуться в игру.

В начале второго тайма Уэльс оказался в роли догоняющего, но с этой ролью успешно справился: у Уильямса – попытка, у Биггара – реализация (17:12).

Дэн Биггар Фото: Cameron Spencer/Getty Images

До 68-й минуты встречи Уэльс вёл в счёте и шёл к победе. Но аргентинцы усилили натиск и всё-таки занесли попытку: в чужую зачётную зону прорвался Хоэль Склави, и преимущество снова оказалось на стороне Аргентины.

У Уэльса были шансы вырвать победу в напряжённом четвертьфинале, но за три минуты до окончания второго тайма то ли из-за невнимательности, то ли из-за усталости не слишком точная передача обернулась перехватом и молниеносной попыткой вышедшего на замену опытнейшего 34-летнего аргентинского полузащитника веера Николаса Санчеса. Эмилиано Боффельи дополнил её реализацией и поставил крест на мечтах валлийцев о полуфинале.

Ирландия не сняла проклятие

Во втором полуфинале в Сен-Дени встречались сборные Ирландии и Новой Зеландии. Над ирландцами словно висит проклятие невыхода в полуфинал Кубков мира. В 2023 году первая команда мирового рейтинга, отлично завершившая групповой этап, наконец-то хотела его снять. Но…

Хоть новозеландцы и нарушали правила по ходу матча, причём нарушали так, что получали жёлтые карточки и оставались в меньшинстве, именно они одержали победу в этом матче. Ирландия не смогла дожать сильного соперника и уже в восьмой раз (!) в истории осталась в шаге от полуфинала.

Сможет ли Джонни Секстон выступить через четыре года в Австралии? Да почему бы и нет! Но и без него подрастает поколение ирландских регбистов, которые наконец смогут преодолеть проклятие Ирландии на Кубке мира.