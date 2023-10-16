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Прессотерапия вместо тренировок: эксперт рассказал, может ли она заменить занятия в зале

Прессотерапия вместо тренировок: эксперт рассказал, может ли она заменить занятия в зале
Прессотерапия или тренировки — что эффективнее
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Прессотерапия представляет собой аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха. Массажист высшей категории, вице-президент международного волонтёрского проекта по развитию инклюзивного общества «Белая трость» Михаил Войцеховский рассказал, насколько действенен такой метод и может ли он заменить тренировки в спортивном зале.

По словам эксперта, прессотерапия появилась на оздоровительном рынке из авиации и костюм для прессотерапии применялся для предотвращения кровяного сдвига у лётчиков во время перегрузок. Это хороший метод для того, чтобы убрать отёки и подкорректировать фигуру.

Но такой метод не тренирует адаптивные функции организма, не укрепляет связки и соединительные ткани мышц. Эффект от него быстрый, но непродолжительный.
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Спортзал, в свою очередь, предусматривает очень разнообразные программы: на выносливость, на жиросжигание, на гибкость. Если сравнивать обычные тренировки с прессотерапией, то эффект от них будет более медленный, но более устойчивый.

Для того чтобы убрать отёки с помощью спортзала, нужно специализированно тренировать сосудистую систему: эффект будет более устойчивым, возможно, вы будете в принципе меньше отекать. Но добиваться его придётся длительное время, при условии, что тренировки будут направлены именно на это. Зато у вас будет формироваться именно адаптивный механизм по борьбе с отёками.

Михаил Войцеховский добавляет, что при постоянных отёках нужно проконсультироваться с врачом. Это может говорить о сбоях в работе организма, которые нужно устранять медицинским путём.

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