Египетский пловец заявил об угрозах из-за поддержки Палестины

Египетский пловец Абдельрахман Элараби, ставший победителем этапа Кубка мира по плаванию в Афинах на дистанции 50 метров баттерфляем, заявил о поступающих в его адрес угрозах из-за поддержки спортсменом Палестины в конфликте с Израилем.

«Эти дни стали для меня очень тяжёлыми в моральном плане, мне угрожали смертью. Всю неделю я сталкивался с нападками из-за того, что поддерживаю Палестину. Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонки, семье приходится гадать: «Он занят или кто-то грозится убить его?» Не знаю, в состоянии ли я сейчас праздновать. Моих братьев и сестёр убивают в Палестине, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения», – цитирует Элараби Swim Swam.

В свою очередь, глава Израильской ассоциации плавания Мики Халика призвал Международную федерацию плавания (World Aquatics) оценить слова Элараби на предмет поддержки терроризма.