«Енисей-СТМ» одержал важнейшую победу в дерби с «Красным Яром»
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В матче 9-го тура PARI чемпионата России по регби 2023–2024 красноярский «Енисей-СТМ» в дерби обыграл земляков из «Красного Яра». Уступая после первого тайма 5:6, регбисты «Енисея-СТМ» смогли склонить чашу весов в свою пользу и выиграть со счётом 22:19.
Поражение в дерби стало для игроков «Красного Яра» первым в этом сезоне. После восьми туров команда расположилась на третьем месте с 32 очками, опережая идущий на четвёртой строчке пензенский «Локомотив» на 11. На втором месте в таблице идёт регбийный клуб «Стрела» из Казани. Он опережает «Красный Яр» на одно очко.
«Енисей-СТМ» лидирует в чемпионате России по регби после восьми туров. Команда потерпела лишь одно поражение и возглавляет турнирную таблицу с 35 очками.
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