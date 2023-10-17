Сборная ЮАР по регби после выхода в полуфинал Кубка мира возглавила мировой рейтинг

Международный союз регби опубликовал обновлённую версию рейтинга лучших мужских сборных мира на фоне плей-офф Кубка мира, который проходит во Франции. Ранее определились полуфиналисты данных престижных соревнований, ими стали команды ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и Англии.
Нельзя не отметить, что в топ-10 рейтинга произошли значительные перестановки. В первую очередь, команда ЮАР, ранее занимавшая третью строчку, возглавила таблицу, сместив с первого места Ирландию. Улучшили свои позиции в рейтинге ещё три полуфиналиста Кубка мира: Новая Зеландия (2), Англия (5) и Аргентина (7).
Регби. Мировой рейтинг на 16.10.2023:
1. (3) ЮАР – 92,48.
2. (4) Новая Зеландия – 90,91.
3. (1) Ирландия – 90,57.
4. (2) Франция – 87,81.
5. (6) Англия – 84,03.
6. (5) Шотландия – 83,43.
7. (8) Аргентина – 83,07.
8. (7) Уэльс – 80,64.
9. (9) Австралия – 77,48.