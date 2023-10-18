«Чеховские медведи» обыграли «Зенит» в гандбольной Суперлиге

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Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В центральной встрече игрового дня «Чеховские медведи» на своей площадке разгромили санкт-петербургский «Зенит» со счётом 34:27. Самым результативным в составе хозяев стал Александр Ермаков, на счету которого 10 забитых мячей.

«Чеховские медведи» одержали шестую победу подряд в текущем национальном первенстве и занимают промежуточное первое место, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.

В других матчах «Пермские медведи» дома одолели астраханское «Динамо» — 31:28, а «Виктор» в гостях взял верх над «Каустиком» — 32:26.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Пермские медведи» — «Динамо» (Астрахань) – 31:28 (13:13).

«Каустик» (Волгоград) – «Виктор» (Ставрополь) – 26:32 (11:15).

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 34:27 (18:13).