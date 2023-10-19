Чернышенко: президент поручил обеспечить интенсивную соревновательную практику спортсменам

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что до конца 2023 года в России пройдёт более 300 международных соревнований. Об этом он сообщил на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

«По поручению президента — обеспечить интенсивную соревновательную практику спортсменам — мы создаём новые соревнования. Единый календарный план в этом году претерпел существенные переработки. До конца года в России пройдут 12 тысяч спортивных мероприятий и более 300 международных», — цитирует Дмитрия Чернышенко ТАСС.

Также вице-премьер отметил успешное российско-китайское сотрудничество в спортивной сфере, за 2023 год было совместно проведено более 600 мероприятий.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября.