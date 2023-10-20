Братья Ингебригтсены — об отце: мы всё ещё чувствуем дискомфорт и страх

Братья Якоб, Филип и Хенрик Ингебригтсены приоткрыли суть конфликта со своим отцом Йертом, который в феврале 2022 года перестал быть их тренером.

«Это больно, потому что затрагивает человека, который очень много значил для нас и нашей карьеры. Это влияет на людей, которые нам близки. И это касается людей, которые никогда не хотели быть втянуты в публичный конфликт.

Расставаясь, мы верили, что сможем организованно разобраться в ситуации, без необходимости рассказывать о подоплёке разрыва. Теперь понимаем, что это невозможно.

Мы выросли с отцом, который был очень агрессивным и властным и в своём воспитании использовал физическое насилие и угрозы. Мы до сих пор ощущаем дискомфорт и страх, который был в нас с детства.

В той или иной степени мы это приняли. Мы с этим жили и, повзрослев, пошли дальше. По крайней мере, мы так думали. Оглядываясь назад, понимаем, что это было наивно. Два года назад та же агрессия и физическое наказание повторились», — приводит заявление братьев Ингебригтсенов VG.