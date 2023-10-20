Поздняков: ОКР противостоит влиянию глобальной политической системы на спорт

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация не допускает использования спортивной дипломатии в политических целях и стремится сделать соревнования площадкой для объединения людей.

«Ранним утром в Перми в рамках второго дня XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошёл круглый стол «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества». Вместе с коллегами из Европы, Азии и Африки много говорили о недопустимости дискриминации в нашей сфере, об отстаивании прав спортсменов всех континентов, о поиске новых подходов к соревнованиям и о роли спортивной дипломатии как инструмента взаимодействия между странами.

Олимпийский комитет России использует спортивную дипломатию не в политических целях, а в противоположных — продвигая идею международной открытости и противостоя влиянию глобальной политической системы на спорт. Наша задача — сделать соревнования площадкой для общения, стремясь к гуманитарным идеалам, о которых мечтал Пьер де Кубертен», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил ОКР. Российские спортсмены на данный момент не могут выступать на международных турнирах из-за ситуации на Украине.