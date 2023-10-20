В Федерации регби России высказались о возможном допуске на международные соревнования

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков поделился мнением о возможном допуске российской национальной команды на международные соревнования.

«Членство нашей федерации приостановлено. Кулуарно мы общаемся с европейскими партнёрами, с Африкой и Америкой. ЮАР были готовы с нами сыграть, но World Rugby запретили это делать. Даже Казахстан предупредили, что если приедете в Россию, то никаких фото, видео, интервью. Мы стараемся что-то делать, но на официальном уровне сделать это сложно. Недавно по регби-7 почти договорились об участии в международном турнире, но в последний момент нас не допустили», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях по регби.