Главный тренер «Русских Барбарианс»: я бы сравнил нас со сборной ЮАР, а Россию — с Англией

Главный тренер «Русских Барбарианс» Джей Пи Нил рассказал о подготовке команды к матчу со сборной России в рамках нового трофея — Кубка Оболенского.

«Мы тренировались всего день, зато очень интенсивно. С какими сборными с Кубка мира сравнили бы соперников? Думаю, «Барбарианс» можно сравнить со сборной ЮАР, а сборную России – со сборной Англии. У нас максимально сильный состав с учётом того, что шесть-семь игроков уехали домой с учётом травм и семейных обстоятельств. Но победа нам не гарантирована, выиграть будет сложно», — передаёт слова Нила корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, матч за новый трофей, Кубок Оболенского, между сборной России и «Русскими Барбарианс» состоится 21 октября в Самаре.