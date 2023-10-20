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Алина Лысенко побила рекорд России Дарьи Шмелёвой в гите с ходу на 200 м

Алина Лысенко побила рекорд России Дарьи Шмелёвой в гите с ходу на 200 м
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Чемпионка мира среди юниоров по велоспорту на треке Алина Лысенко установила рекорд России в гите с ходу на 200 метров, проехав дистанцию за 10,301 секунды.

Рекордное время Лысенко показала сегодня, 20 октября, на чемпионате России, который проходит на московском велодроме в Крылатском.

Предшествующий рекорд (10,354) принадлежал призёру Олимпийских игр, четырёхкратной чемпионке мира Дарье Шмелёвой и был также установлен на треке в Крылатском.

Олимпийский велодром «Крылатское» принимает чемпионат и первенство России с участием лидеров национальной команды с 20 по 22 октября. В программе соревнований: гит с ходу 200, 500 и 1000 м, индивидуальный спринт, кейрин, командная гонка преследования, а также парная гонка преследования.

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