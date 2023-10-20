Алексей Щербань: нужно давать играть уже более молодым регбистам. Но я всегда рядом

Скрам-хав красноярского «Енисея-СТМ» Алексей Щербань рассказал, почему вернулся в сборную России по регби на тест-матч с «Российскими Барбарианс».

«Ещё после первой игры говорил, что это очень перспективная идея – играть с «Российскими Барбарианс». Если есть возможность проводить больше таких матчей, нужно этим пользоваться. Не только в регби, это пример для многих игровых видов спорта. Я думаю, у нас в России хорошие легионеры есть везде. Для нас это оптимальный тренировочный матч.

Почему, приостановив карьеру в сборной России, решил вернуться? Я от своего мнения не отказываюсь. Если я понадоблюсь, я всегда рядом. Всегда готов приехать. Отыграю, дальше – посмотрим. Думаю, сейчас нужно давать играть уже более молодым регбистам. Но я всегда рядом.

Грустно ли от того, что сборная России не играет на Кубке мира? Это и послужило первой причиной, почему я сказал о завершении карьеры в сборной. И так два Кубка мира пропустил, а третий в нынешней ситуации, я понимал, что мне не видать. За молодых парней обидно, им нужно играть, а без международных матчей очень сложно вырасти», — приводит слова Щербаня сайт Федерации регби России.

Напомним, матч за новый трофей, Кубок Оболенского, между сборной России и «Русскими Барбарианс» состоится 21 октября в Самаре.