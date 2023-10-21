Первухин после поражения от «Барбарианс» высказался о своём уходе с поста тренера сборной

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после поражения подопечных от «Русских Барбарианс» в матче за Кубок князя Оболенского (21:25) высказался о возможном уходе со своего поста.

«Это мой последний матч в статусе главного тренера? Вопрос сейчас не во мне. Надо понимать, что сборная будет в лучшем случае раз в сезоне играть этот матч. Сегодня я уходить не собираюсь. Впереди разговор с руководством. Нужно понимание того, как будем жить дальше, потому что сборная должна существовать. Другой вопрос: в каком формате? Если в течение следующего года мы не сумеем наладить никаких международных контактов, то смысл собирать ребят?» — передаёт слова Первухина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.