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Первухин после поражения от «Барбарианс» высказался о своём уходе с поста тренера сборной

Первухин после поражения от «Барбарианс» высказался о своём уходе с поста тренера сборной
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Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после поражения подопечных от «Русских Барбарианс» в матче за Кубок князя Оболенского (21:25) высказался о возможном уходе со своего поста.

«Это мой последний матч в статусе главного тренера? Вопрос сейчас не во мне. Надо понимать, что сборная будет в лучшем случае раз в сезоне играть этот матч. Сегодня я уходить не собираюсь. Впереди разговор с руководством. Нужно понимание того, как будем жить дальше, потому что сборная должна существовать. Другой вопрос: в каком формате? Если в течение следующего года мы не сумеем наладить никаких международных контактов, то смысл собирать ребят?» — передаёт слова Первухина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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