Глава Федерации регби России высказался о потенциальном уходе Первухина из сборной

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» высказался о потенциальном уходе Александра Первухина с поста главного тренера сборной.

«Мы очень доверяем и любим Александра Юрьевича. Такое же положение у всех нас. Какой смысл нам сейчас об этом говорить? Это большая политика. Некрасивая, дискриминационная в отношении нашей страны, не имеющая под собой никаких оснований. Я думаю, что Александр Юрьевич всегда будет с нами и всё равно будет тренером. На сегодняшний день он лучший тренер нашей страны. Мы же не можем делать политический прогноз. Мы делаем акцент на 2031 год. Сборная, которая играет сейчас и будет дальше это делать, молодая», — передаёт слова Артемьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Кроме того, глава ФРР прокомментировал успехи сборной России по регби: «Нам далеко до лидеров в классическом регби, но всё равно наши девчонки — семикратные чемпионки Европы, а мужчины — девятикратные чемпионы Европы. Они трёхкратные чемпионы Европы в снежном регби, в пляжном регби. Если сравнить нас с футболистами в смысле достижений, то мы обладатели двух настоящих Кубков европейских чемпионов. Я очень уважаю наши победы на Олимпиадах в гандболе, волейболе, хоккее. Они по праву выше нас. Но в Европе мы, наверное, самый успешный командный вид спорта».