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Главный тренер «Барбарианс» раскритиковал судейство в победном матче со сборной России

Главный тренер «Барбарианс» раскритиковал судейство в победном матче со сборной России
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Джей Пи Нил, главный тренер команды «Русские Барбарианс», которая составлена из лучших легионеров российского чемпионата, прокомментировал победу подопечных над основной сборной России в матче за Кубок князя Оболенского.

«Такая дождливая погода не добавляет нашей игре зрелищности, но люди всё равно пришли на стадион. Мы всегда подбираем таких игроков, которые готовы биться до конца и показывать красивое регби. Сегодня мы в очередной раз это доказали. Мы не любим проигрывать. Даже при том, что судья дал 20 штрафных, команда продолжала биться до самого конца. В следующий раз можно сразу дать судье красную регбийку, чтобы не выделялся. Хочу поблагодарить игроков. Они не опускали руки и смогли добиться успеха», — передаёт слова Пила корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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