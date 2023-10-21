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Пловчиха Кейли Маккеоун обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине

Пловчиха Кейли Маккеоун обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине
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Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр ‑ 2020 в Токио австралийская пловчиха Кейли Маккеоун установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине.

Результат был установлен на этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште. В финальном заплыве австралийская спортсменка пришла первой с результатом 57,33 секунды, тем самым обновив собственное достижение, составлявшее 57,45. Второй в заплыве стала Кайли Масс из Канады с результатом 59,26. Третье место у соотечественницы Маккеоун, пловчихи Ингрид Вильм, её время — 59,64.

Ранее Кейли Маккеоун установила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, проплыв её за 26,86. Этап Кубка мира по плаванию в столице Венгрии Будапеште завершится 22 октября.

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