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Сборная ЮАР вышла в финал Кубка мира по регби

Сборная ЮАР вышла в финал Кубка мира по регби
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Сборная ЮАР по регби стала вторым финалистом Кубка мира, проходящего во Франции. В Сен-Дени на арене «Стад де Франс» африканцы встретились с командой Англии. Встреча завершилась со счётом 16:15 в пользу действующих чемпионов мира.

Регби. КМ-2023 . 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
15 : 16
ЮАР

К 53-й минуте матча англичане вели со счётом 15:6. Но попытка, успешная реализация и мяч, забитый со штрафного за две минуты до конца, перевернули ход игры в пользу сборной ЮАР.

Таким образом, в финале Кубка мира по регби ЮАР сыграет с командой Новой Зеландии. Обе сборных выигрывали Кубок мира трижды. Англичане поспорят за бронзу со сборной Аргентины, проигравшей «олл блэкс» в первом полуфинале со счётом 6:44. Матч за третье место состоится 27 октября, финал — 28 октября.

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