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World Rugby оправдал регбиста сборной ЮАР по делу о расизме

World Rugby оправдал регбиста сборной ЮАР по делу о расизме
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Международная федерация регби провела расследование эпизода, произошедшего в полуфинальном матче Кубка мира по регби между командами Англии и ЮАР, в котором южноафриканский регбист Бонги Мбонамби оскорбил игрока сборной Англии Тома Карри, по словам последнего. Рассмотрев все имеющиеся видео и аудиоматериалы, World Rugby не нашла достаточное количество доказательств для выявления вины южноафриканского спортсмена.

«Важно отметить, что World Rugby признает, что Том Карри высказал свои обвинения из лучших побуждений, и что нет никаких предположений о том, что эти обвинения были преднамеренно ложными или злонамеренными», — сообщается на сайте федерации.

Таким образом, Бонги Мбонамби сможет принять участие в финальном матче Кубка мира по регби с Новой Зеландией, который состоится 28 октября.

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