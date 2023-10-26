Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать финансирование ВАДА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте в Париже заявил об отсутствии общей утверждённой формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА. Для этого нужна универсальная формула финансирования Агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – Конвенции ЮНЕСКО. Россия как крупнейший донор Фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать своё участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всём мире», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Министр спорта также добавил, что критические требования ВАДА по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Российские законы полностью соответствует Конвенции и иным международно-правовым нормам в этой сфере, что неоднократно подтверждалось профильными органами ЮНЕСКО и Совета Европы. Всемирный антидопинговый кодекс не должен использоваться в качестве инструмента давления на страны, которые не являются подписантами Кодекса.