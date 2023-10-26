Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать финансирование ВАДА

Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать финансирование ВАДА
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте в Париже заявил об отсутствии общей утверждённой формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА. Для этого нужна универсальная формула финансирования Агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – Конвенции ЮНЕСКО. Россия как крупнейший донор Фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать своё участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всём мире», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Министр спорта также добавил, что критические требования ВАДА по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Российские законы полностью соответствует Конвенции и иным международно-правовым нормам в этой сфере, что неоднократно подтверждалось профильными органами ЮНЕСКО и Совета Европы. Всемирный антидопинговый кодекс не должен использоваться в качестве инструмента давления на страны, которые не являются подписантами Кодекса.

Материалы по теме
Россия не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android