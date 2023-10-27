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«Рак просто развернулся и ушёл!» Бобровникова — о переломном моменте в борьбе с болезнью

«Рак просто развернулся и ушёл!» Бобровникова — о переломном моменте в борьбе с болезнью
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Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова назвала переломным моментом в борьбе со своим онкологическим заболеванием день финального матча чемпионата России – 2022/2023 в Ростове-на-Дону.

Бобровникова по требованию врачей в середине апреля досрочно завершила сезон и карьеру, у гандболистки обнаружили лимфому Ходжкина — онкологическое заболевание лимфоидной ткани. В августе Владлена сообщила, что излечилась от болезни.

«День моего последнего матча! Это была решающая игра [с ЦСКА] в плей офф за золото чемпионата России. Я уже лечилась, уже была на химиотерапии. И я просто просила врачей со слезами на глазах отпустить меня на матч. Потому что это был мой прощальный матч. В 11 лет я пришла на гандбол. Я считаю, что всё, что имеет начало, должно иметь свой конец. Какая-то точка начальная и точка конечная, и надо было её поставить в тот день.

Я вообще просилась с командой сидеть на скамейке. Но не получилось сделать. Они побоялись, потому что финальный. Максимум, что смогли сделать, — посадили рядышком. Я сказала: «Девчонки! Это финальный матч! Вы должны выложиться по полной, просто отдать всё! Не бояться, бороться просто за каждый сантиметр. Как делаю это я каждый день, борюсь с этой болезнью, так же и вы должны выходить на площадку и выгрызать эту победу!»

Большие умницы! Они выиграли и сделали мне, можно сказать, такой подарок. Это был длинный день, который я буду помнить всю жизнь! Тот день, мне кажется, был переломным, потому что столько счастья и эмоций позитивных я испытала, что, думаю, после того дня у меня просто не осталось никаких опухолей, рак просто развернулся и ушёл!» — приводит слова Бобровниковой «Матч ТВ».

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