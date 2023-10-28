Кто одержит победу в финале Кубка мира по регби — ЮАР или Новая Зеландия?

Сегодня, 28 октября, состоится главный регбийный матч четырёхлетия. В финале Кубка мира – 2023 сойдутся сборные ЮАР и Новой Зеландии. Начало матча запланировано на 22:00 мск, финал пройдёт на стадионе «Стад де Франс».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти участие в опросе: «Кто одержит победу в финале Кубка мира по регби — 2023?»

Ранее бронзовые медали Кубка мира завоевал прошлогодний финалист — сборная Англии.

Кубок мира по регби проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Всего в соревнованиях принимали участие 20 мужских команд. Действующим чемпионом мира по регби является именно сборная ЮАР. Четыре года назад на турнире, который состоялся в Японии, южноафриканская команда в решающем матче переиграла англичан.