Две лучшие команды планеты устроят битву в финале Кубка мира по регби. Кто победит?

В субботу, 28 октября, состоится главный регбийный матч четырёхлетия. В финале Кубка мира – 2023 сойдутся титаны — ЮАР и Новая Зеландия.

Перед матчем даже суперкомпьютер Opta не может сказать, у кого же из финалистов больше шансов на победу. Но давайте попробуем без него, просто по-человечески разобраться, у кого какие сильные стороны.

Новозеландцы объявили на финал вполне ожидаемый состав. Запас на решающий матч сформирован по стандартной схеме: пять нападающих и три защитника. При этом бросается в глаза, что нет Дэйна Коулза. Хукеру All Blacks уже 36 лет, и вряд ли он продолжит играть за сборную. Хотя в первой линии схватки и не такие возрастные игроки иногда встречаются.

Сборная Новой Зеландии по регби Фото: Hannah Peters/Getty Images

Для главного тренера Иэна Фостера это будет последняя игра: ещё в марте было анонсировано, что с 2024 года новозеландцев будет тренировать кто-то другой. Этим «кем-то» станет Скотт Робертсон, сыгравший за All Blacks 20 матчей и заработавший 20 очков. Хотя глупо утверждать, что нынешний тренерский штаб сработал плохо. Чего только стоит игра схваткой: в матче с Ирландией сборная Новой Зеландии провела 30 фаз атаки на первых минутах! Но, независимо от результата финала, сборная планирует двигаться дальше.

У южноафриканцев стартовый состав более или менее предсказуем, а вот скамейка запасных более чем интересна. В отличие от своего соперника по финалу, Жак Ниенабер решил максимально использовать нападающих: так на скамейке запасных очутились аж семь игроков схватки и всего один игрок веера. Сборная ЮАР уже так делала. Но проблема в том, что у команды всё равно нет запасного хукера, а к чему может привести плохой вброс в коридор, весь мир видел буквально неделю назад в полуфинале ЮАР – Англия.

Сборная ЮАР по регби Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Маркус Малкольм, к слову, вернулся во Францию, как и Маказоле Мапимпи. Оба регбиста получили травмы, но функционеры южноафриканского регбийного союза пообещали, что, если сборная выйдет в финал, их вернут в Париж для участия в церемонии награждения. При этом стоит напомнить, что именно после травмы Малкольма был дозаявлен Поллард, чья нога вывела сборную в финал.

В целом действующие обладатели Кубка Уэбба Эллиса намерены играть своими «схваточниками», но нужно помнить, что у команд, добирающихся до финала Кубка мира, и эти мощные игроки очень неплохо бегают.

Если даже суперкомпьютеры не могут высчитать, кто же победит в финале, то болельщики – тем более. Сложно прогнозировать, на кого делать ставку, когда одна команда придерживается атакующего регби, а другая – лучше всех в мире защищается. И с этой точки зрения логично, что именно сборные ЮАР и Новой Зеландии встретятся в финале Кубка мира по регби – 2023.

И, кто бы ни выиграл, финал этого сумасшедшего турнира будет что надо!