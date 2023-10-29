Борец греко-римского стиля Адамов в финале ЧМ U23 победил украинца Мирзоева

Российские борцы греко-римского стиля Аллахьяров, Дмитрий Адамов и Ауэс Гонибов завоевали золотые медали на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходят в Тиране.

В весовой категории до 60 кг Аллахьяров в финальной схватке победил Ромео Беридзе из Грузии. В весе до 72 кг Адамов в решающем поединке победил украинца Ирфана Мирзоева. В категории до 82 кг Гонибов в финале победил Альперена Барбера из Турции. В весовой категории до 67 кг россиянин Муслим Имадаев выиграл бронзовую медаль.

Чемпионат мира U23 проходит с 23 по 29 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Изначально соревнования должны были пройти в Тампере, однако были перенесены из-за отказа властей Финляндии выдавать визы россиянам.