Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Видеообзор исторической победы ЮАР над Новой Зеландией в финале Кубка мира — 2023

Видеообзор исторической победы ЮАР над Новой Зеландией в финале Кубка мира — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная ЮАР по регби одержала победу в финальном матче Кубка мира — 2023, проходящего во Франции. В решающем матче в Сен-Дени на «Стад де Франс» «Спрингбокс» одержали победу над национальной командой Новой Зеландии. Счёт финальной встречи 12:11 в пользу южноафриканцев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Rugby World Cup. Права на видео принадлежат World Rugby

После первого тайма «Олл Блэкс» уступали 6:12, смогли сократить отставание на пять очков, но потерпели поражение. Эта победа стала для команды ЮАР четвёртой в истории. До этого африканские регбисты выигрывали Кубок в 1995, 2007 и 2019 годах. Новозеландцы также имели шанс стать четырёхкратными чемпионами мира, они одерживали победу в 1987, 2011, 2015 годах.

Материалы по теме
Сборная ЮАР по регби установила исторический рекорд. Что было в финале Кубка мира — 2023
Сборная ЮАР по регби установила исторический рекорд. Что было в финале Кубка мира — 2023
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android